Tatuador que ficou cego volta a ser preso em Campo Grande

Leandro Coelho Marques, de 34 anos, voltou a ser preso neste domingo (2), em razão de um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, o mandado havia sido expedido no dia 21 de fevereiro deste ano pela 3° Vara da Violência Doméstica e Familiar com Mulher.

O processo que serviu para ocasionar o mandado está em segredo de justiça.

Segundo verificado pela reportagem, Leandro foi preso na residência em que morava, no bairro Universitário e não quis comunicar a prisão a família, negando também a indicar advogado ou outra pessoa a ser comunicada.

Leandro já havia sido preso anteriormente por descumprir uma medida protetiva, pois vivia em troca de acusações com a ex-companheira, que o acusava de agressões e uma tentativa de golpe.

O espaço está aberto para futuras manifestações.

Leandro Marques ficou conhecido após ser vítima de um ataque ocasionado por Sônia Obelar Gregório, que jogou soda cáustica no rosto dele, após ela não aceitar o fim do relacionamento. O episódio aconteceu no bairro Aero Rancho, em fevereiro de 2023.

