"Tava lotado": Feira acontecia no momento em que homem foi morto no Centro-Oeste

Um comerciante de uma das lojas localizada na Rua do Patrocínio, no Bairro Centro-Oeste, onde um homem foi executado a tiros no final da noite deste sábado (1º), contou que uma feira acontecia na via no momento do crime.

“Tava lotado na hora, aqui vive cheio de gente, principalmente sábado e domingo”, contou.

Dono de uma loja, a testemunha relatou à imprensa que ao ouvir os disparos, saiu correndo, mas confirma a versão apresentada por outras pessoas que presenciaram o crime de que uma dupla foi a responsável pelo assassinato.

“Só vi o clarão, o pipico comendo, quando ouvi o barulho sai correndo, com medo, só vi que eram dois homens em uma moto”, detalhou.

Oubinela Falanfon, outra testemunha, contou que foi tudo “muito rápido”, e detalha que os criminosos “chegaram e desceram como se fosse tem entrar na loja”.

“Tava eu, ele [vítima], minha filha e meu neto, de 2 anos. Eles foram pra cima dele, como se fossem falar com ele, mas do nada sacaram a arma e começaram a atirar. A gente só se afastou, com medo, foi muito rápido”, contou a mulher.

Desesperada, ela conta que temia pela segurança de seu neto. "Eu só gritava 'meu neto' e 'pelo amor de Deus’”, relatou.

