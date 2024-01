Taxa de cancelamento: Jovem paga R$ 5,2 mil por desistir de programa com mulher

Um rapaz, de 23 anos, foi extorquido por um suposto ‘representante’ do PCC (Primeiro Comando da Capital) depois de desistir de ir para cama com uma garota de programa, no Jardim Ima, em Campo Grande, durante o domingo (14).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, há alguns dias a vítima teria ido entrado em um site de encontros chamado ‘HOTMS’, onde margou um programa com uma mulher. Acontece que ele acabou desistindo de comparecer ao endereço marcado e cancelou.

Durante o domingo, ele recebeu uma ligação e ao atender conversou com um homem chamado Bruno, que seria líder do PCC. No decorrer da conversa, o autor comentou que a vítima lhe devia dinheiro por desistir do programa, passando a extorqui-lo pedindo pelo valor.

Acostumado a fazer ameaças, o homem ‘colocou terror’ vítima, dizendo possuir os dados pessoais, fotos da vítima e de familiares, além de estar mandando alguém para a casa do jovem, para mata-lo.

Com medo, o rapaz fez vários depósitos via pix, para as chaves fornecidas pelo autor. As transferências somaram R$ 5,2 mil e foram feitas pela conta do pai da vítima.

O caso foi registrado como extorsão na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, é será investigado pelas autoridades policiais.

