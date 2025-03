Taxista Ã© preso apÃ³s causar acidente dirigindo embriagado em Aquidauana

Um taxista, que não teve o nome divulgado, acabou sendo preso após dirigir embriagado e causar um grave acidente na Rua Pandiá Calógeras, localizada em Aquidauana. O caso aconteceu na noite de terça-feira (4).

Conforme as informações divulgadas pelo site A Princesinha News, a primeira colisão aconteceu com a traseira de um Fiat Pálio, que estava estacionado na rua. Posteriormente, ainda sem controle do carro, ele atingiu a cerca de uma casa.

Testemunhas contaram ao portal que por estar embriagado, o taxista acabou sendo preso pela Polícia Militar. Apesar do acidente, não há informações sobre feridos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também