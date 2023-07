Taxista é preso após se masturbar na frente de passageira durante corrida na Capital

Um taxista, de 54 anos, foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (21), após se masturbar durante uma corrida. O caso aconteceu em Campo Grande, no dia 15 de julho deste ano, mas só foi divulgado nesta segunda-feira (24). O autor não teve a identidade revelada.

A vítima, uma mulher de 49 anos, procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) no mesmo dia do crime. À polícia, ela relatou ter solicitado a corrida para ir de um supermercado até o bairro Cruzeiro.

Quando o taxista chegou, a mulher sentou no banco de trás do passageiro e percebeu, durante o trajeto, que o motorista havia aberto a calça e estava se masturbando. Ela então ligou para uma amiga, para tentar mostrar ao homem que estava atenta e evitar que algo mais grave acontecesse.

Ele então teria ficado muito nervoso e limpou as mãos. A mulher contou ainda que desceu do carro e percebeu que em seguida o motorista ficou parado na esquina de sua casa. Ela tirou uma foto do veículo e, com isso, foi possível identificar a placa parcialmente

A vítima então procurou a delegacia e o caso passou a ser investigado. O autor foi identificado e foi feito o pedido de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário.

Na sexta-feira, equipes do Sefem (Setor Especializado de Investigações de Crimes Sexuais e Feminicídios) e da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Deam prenderam o homem, que deve responder por importunação sexual.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também