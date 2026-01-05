Taxista é preso horas após esfaquear namorada em tentativa de feminicídio em Ribas

Taxista, de 61 anos, foi preso em flagrante na manhã deste domingo, dia 4, em Água Clara, horas após ter cometido uma tentativa de feminicídio, quando esfaqueou a namorada em Ribas do Rio Pardo.

A situação aconteceu após eles passarem a noite de sábado, dia 3, ingerindo bebida alcoólica e pela manhã do dia 4, iniciarem uma briga, que culminou nos golpes de faca desferidos pelo agressor. A vítima permanece internada em estado grave.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, durante a investigação, apurou-se que o autor mantinha um relacionamento de natureza casual com a vítima.

Após cometer a tentativa de feminicídio contra a namorada, o idoso fugiu do local rumo a Água Clara na companhia da filha em um Fiat Cronos. Nisso, forças policiais montaram uma força-tarefa para encontrá-lo e na entrada da cidade interiorana, ele foi encontrado e identificado, foi autuado em flagrante e conduzido para a delegacia.

Ressalta-se que não havia registro de boletim de ocorrência ou medida protetiva de urgência em favor da vítima contra o suspeito, bem como não foram localizados antecedentes relacionados a crimes de violência doméstica ou familiar.

