Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Taxista é preso horas após esfaquear namorada em tentativa de feminicídio em Ribas

Suspeito tentou fugir para Água Clara na companhia da filha, mas foi capturado pelas autoridades

05 janeiro 2026 - 16h11Luiz Vinicius
Prisão aconteceu na cidade de Água ClaraPrisão aconteceu na cidade de Água Clara   (Divulgação/PCMS)

Taxista, de 61 anos, foi preso em flagrante na manhã deste domingo, dia 4, em Água Clara, horas após ter cometido uma tentativa de feminicídio, quando esfaqueou a namorada em Ribas do Rio Pardo.

A situação aconteceu após eles passarem a noite de sábado, dia 3, ingerindo bebida alcoólica e pela manhã do dia 4, iniciarem uma briga, que culminou nos golpes de faca desferidos pelo agressor. A vítima permanece internada em estado grave.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, durante a investigação, apurou-se que o autor mantinha um relacionamento de natureza casual com a vítima.

Após cometer a tentativa de feminicídio contra a namorada, o idoso fugiu do local rumo a Água Clara na companhia da filha em um Fiat Cronos. Nisso, forças policiais montaram uma força-tarefa para encontrá-lo e na entrada da cidade interiorana, ele foi encontrado e identificado, foi autuado em flagrante e conduzido para a delegacia.

Ressalta-se que não havia registro de boletim de ocorrência ou medida protetiva de urgência em favor da vítima contra o suspeito, bem como não foram localizados antecedentes relacionados a crimes de violência doméstica ou familiar.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia prende mulher com 130 caixas de 'monjauro' em Maracaju
Polícia
Polícia prende mulher com 130 caixas de 'monjauro' em Maracaju
Picape estava com vários pacotes de cigarro
Polícia
Motorista é preso com 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Campo Grande
Os dois foram presos pelo SIG
Polícia
Procurados, mãe e filho são presos por atirar contra dupla em conveniência de Dourados
Polícia Militar chegou a ser acionada
Polícia
Suspeito de abusar de enteada é espancado por 'justiceiros' em Três Lagoas
Homem foi encontrado próximo a uma árvore
Polícia
Homem é encontrado morto próximo à árvore em Três Lagoas
Apesar de medida protetiva, mulher é morta na rua por agressor em SP
Polícia
Apesar de medida protetiva, mulher é morta na rua por agressor em SP
Mulher e jovem são procurados por tentativa de homicídio qualificado
Polícia
VÍDEO: Polícia procura por dupla que atirou contra duas pessoas em conveniência de Dourados
'Briga por pinga': rapaz é esfaqueado no rosto durante desentendimento na Capital
Polícia
'Briga por pinga': rapaz é esfaqueado no rosto durante desentendimento na Capital
PRF em fiscalizações em Campo Grande -
Polícia
Balanço da PRF aponta aumento de acidentes e feridos nas rodovias federais de MS
Material apreendido -
Polícia
Mais de 400 pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em Nova Andradina

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital