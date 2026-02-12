Menu
Polícia

Taxista que estava desaparecido desde terça é encontrado morto em Sidrolândia

A ocorrência foi registrada como suicídio consumado, segundo as autoridades

12 fevereiro 2026 - 17h11Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje   (Reprodução/Sidrolândia News)

O taxista Adélio José da Silva, de 54 anos, foi encontrado morto na região do Distrito do Quebra Coco, em Sidrolândia. Muito querido na região, ele era conhecido como “Katatau”.

Conforme o site Sidrolândia News, o Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quinta-feira (12), após o corpo ser localizado às margens de uma rodovia na área do distrito. A equipe esteve no local e realizou o resgate.

A ocorrência foi registrada como suicídio consumado, segundo as autoridades. As circunstâncias do caso seguem em apuração.

Familiares informaram que Adélio estava desaparecido desde quarta-feira (11), quando saiu de casa após o almoço e não retornou.

Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito pelo telefone 188, com atendimento 24 horas.

