'Te faço um pix': idosa embriagada tenta subornar PM após causar acidente no Tijuca

Uma idosa embriagada, de 63 anos, foi presa em flagrante por tentar subornar um policial militar na madrugada desta segunda-feira (8), após cometer um acidente de trânsito ao bater em um motociclista na rua Cabo Verde, no Jardim Tijuca. "Anota meu celular, daí te faço um pix e está tudo certo", teria dito a condutora.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista, de 63 anos, ficou em estado gravíssimo, sendo socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa, inconsciente, intubado e correndo risco de morte.

Ainda conforme o registro, a condutora estava em um Chevrolet Corsa Classic na direção norte ao sul da via Cabo Verde, enquanto o motociclista vinha pelo outro sentido da pista, quando a idosa atingiu frontalmente a vítima, arremessando contra o solo.

Enquanto registrava a ocorrência, a mulher que estava com fala alterada, olhos vermelhos, falante, exaltada, arrogante e hálito exalava odor etílico, tentou subornar o policial, oferecendo um pix para tentar esquecer o acidente. Ela recebeu voz de prisão pelo crime e também recusou fazer o teste do bafômetro.

Ao ser colocada na viatura, familiares que estavam pelo local, tentaram impedir a idosa de ser levada, chegando a abrir a porta do veículo oficial, fazendo com que os militares usassem gás de pimenta para dispersar os familiares, que também estavam visivelmente embriagados e atrapalhavam o trabalho dos policiais.

O caso foi registrado como corrupção ativa, praticar lesão corporal na direção de veículo automotor e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

