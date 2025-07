Técnica de enfermagem é agredida e xingada por colega de trabalho em hospital de MS

A funcionária de um hospital localizado em Nova Andradina procurou a delegacia da cidade para denunciar um colega de trabalho por ameaça e tentativa de agressão. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (8).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a vítima trabalha como técnica de enfermagem na unidade de saúde. Na manhã de hoje, o agressor foi até o hospital e, ao encontrá-la no corredor, passou a fazer ameaças.

O autor, que também é técnico em enfermagem, mas que foi afastado de suas funções pela diretoria, alegou que a colega de trabalho tentou prejudicá-lo de alguma forma. "Você me roubou! Você acabou comigo! Eu não tenho medo de você! Eu vou acertar as contas com você!", gritou o homem.

Na sequência, ele ainda teria tentado acertar um soco na vítima, mas não teve sucesso. O homem foi contido por funcionários que presenciaram a cena.

Diante da situação, a mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso. Ainda segundo o site, o hospital ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

