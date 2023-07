Técnica de enfermagem é agredida por paciente em posto de saúde da Capital

Uma técnica de enfermagem, de 30 anos, passou por uma situação delicada no início da noite de terça-feira (25) ao ser agredida e ter tufos de cabelos arrancados por um paciente psiquiátrico, de 25 anos, no CRS (Centro Regional de Saúde) do Coophavila, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, tudo teria começado quando a mãe do suspeito teria tirado a contenção que estava com o paciente.

Ao tentar aplicar a medicação, a técnica de enfermagem notou a situação e no momento do atendimento, o paciente se mostrava calmo, mas logo em seguida ele começou a reclamar de dores e agrediu ela com socos no rosto, boca e também puxou seu cabelo.

A ação tirou uma grande quantidade de cabelo da vítima, que pediu auxílio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que conseguiram conter o suspeito. A mãe do paciente tentou justificar que a técnica de enfermagem tinha mordido seu filho, porém, versão que não foi constatada.

Na delegacia, a vítima desejou representar contra o jovem. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

