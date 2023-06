Técnica de enfermagem morre após ter moto atingida por motorista embriagada na Ceará

Um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (4) terminou na morte da técnica de enfermagem Gilmara da Silva Canhete, de 47 anos, na rua Ceará com a rua da Paz, em Campo Grande. A vítima estava conduzindo uma motocicleta quando foi atingida por um carro.

No volante do carro, um Hyundai HB20 estava uma mulher, que não teve a identificação revelada, mas que estava em estado visível de embriaguez.

O JD1 Notícias tenta mais detalhes sobre a ocorrência. Porém, conforme o apurado inicialmente, Gilmara seguia na sua motocicleta quando foi atingida pela motorista no cruzamento das ruas.

A vítima não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegaram ao local, Gilmara não apresentava sinais vitais.

A motorista foi presa em flagrante e conduzida por uma viatura da Polícia Militar até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

