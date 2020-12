Técnico de enfermagem campo-grandense morre em acidente no interior

Um acidente envolvendo dois veículos, na noite deste sábado (12), no km 226 da BR-267, no município de Nova Alvorada do Sul, tirou a vida do campo-grandense, Sidney Freitas, de 35 anos, e deixou três pessoas feridas.



Segundo informações do Boletim de Ocorrência o técnico de enfermagem do Hospital Santa Marina, Sidney Freitas, morreu no local da colisão, e estava conduzindo o veículo Toyota de cor preta, com placas de Campo Grande.



Segundo o motorista da carreta, ele estava dirigindo sentido São Paulo, quando foi ultrapassado pelo veículo preto, sem saber identificar que carro era e depois ambos colidiram.



As três pessoas que foram regatadas por equipe do Corpo de Bombeiros estavam em um Toyota Corolla, com placas de Mundo Novo. Estavam no carro como ocupantes um casal de pastores da igreja evangelho quadrangular de Ivinhema, de acordo com informações do Alvorada Informa.



As circunstâncias da colisão frontal não foi apresentada no Boletim de Ocorrência e serão investigadas por equipe técnica de perícia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

