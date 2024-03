TÃ©cnico de internet cai de escada enquanto reparava fios no SÃ£o Conrado

Um técnico de internet, que não teve o nome identificado, caiu da altura de quatro metros depois de fazer um reparo na manhã desta quarta-feira (28), no bairro São Conrado, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, ele estava acompanhado de um colega de trabalho fazendo o conserto da fiação, que haviam sido danificados por um caminhão que passou pela região.

A história da queda diverge, uma vez que o colega de trabalho diz que ele havia caído enquanto descida da escada, depois de finalizar o trabalho e retirar o equipamento de segurança, enquanto se desequilibrou e caiu.

Já populares, que dizem ter visto a queda, contaram que o rapaz estava ainda trabalhando no alto da escada quando acabou caindo, de quatro metros de altura.

Durante a queda, o trabalhador bateu com as costas no chão, perdendo o ar e sangrando pelo nariz. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o rapaz e o encaminhando para a Santa Casa.

