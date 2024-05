Técnico de internet é preso por furtar empresa de telecomunicação da Capital

O funcionário de uma empresa de telefonia de Campo Grande, de 26 anos, foi preso depois de roubar um equipamento da de telecomunicação avaliado em R$ 175 mil e tentar vendar o produto na internet.

Conforme as informações policiais, obtidas pelo JD1, o furto do equipamento foi notificado as autoridades no dia 18 de abril. Na ocasião, um dos funcionários da empresa procurou a delegacia.

Ele informou que no dia 26 de março, o MTS-5800 medidor óptico a 100gb havia sido usado e posteriormente guardado em um armário. Acontece que, no dia 12 de abril quando foi usar o equipamento não estava mais no local em que havia sido deixado.

No dia 18 de abril, quando procurou a delegacia, o técnico estava navegando pela internet quando encontrou o produto sendo vendido por R$ 35 mil. Ele destacou ainda que o objeto custa R$ 97 mil, quando adquirido por meios legais.

Diante da situação, as autoridades deram inicio as investigações, descobrindo que o vendedor era um funcionário da empresa em que o objeto foi furtado. Já nesta sexta-feira (3), as equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) conseguiram localizar e prender o autor.

Ele confessou aos policiais que realizou o furto e estava agindo sozinho. Além do aparelho, duas baterias e outros apetrechos usados por técnicos foram localizados. Estima-se que o prejuízo ao crime chegue a R$ 175 mil.

