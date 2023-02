Teiú é resgatado em estado grave de dentro de piche asfáltico

Durante fiscalização ambiantal na operação Carnaval, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Bonito avistou um animal silvestre da espécie Tupinambis merianae (Teiú) que entrou em um depósito de piche asfáltico, utilizado nas obras da rodovia MS 178 e não conseguia sair.

Devido ao tempo em que o animal estava preso ao material sua saúde já estava afetada e ele morreria no local.

Os policiais capturaram o lagarto e o encaminharam urgentemente para atendimento de um veterinário, no Recinto de Reabilitação de Animais silvestres (RARAS) de Bonito que tem ajudado muito a PMA nos casos com animais feridos.

O teiú ficou aos cuidados do médico veterinário e depois da retirada do material perigoso do corpo e de receber tratamento, o lagarto apresentou saúde estabilizada. Após sua liberação, ele será reintroduzido na natureza.

