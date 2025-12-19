Menu
Polícia

'Tenho dois aniversários', diz idoso que escapou de acidente com Nossa Senhora Aparecida no peito

A família agora está aceitando ajuda para arcar com parte do prejuizo causado ao veículo

19 dezembro 2025 - 16h41Brenda Assis e Luiz Vinicius    atualizado em 19/12/2025 às 16h44
O caso aconteceu na tarde de hojeO caso aconteceu na tarde de hoje   (Luiz Vinicius)
O motorista Gilson Nogueira, de 65 anos, passou por um grande susto na tarde desta quinta-feira (19), na Avenida Rachid Neder, em Campo Grande, mas saiu ileso de um acidente que destruiu sua caminhonete. Em entrevista ao JD1 Notícias, ele disse que “nasceu de novo” e atribuiu o livramento à fé, segurando uma blusa com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e um pingente sobre o coração.

O acidente aconteceu quando um caminhão subia a avenida com a caçamba erguida, atingiu a fiação elétrica e derrubou os fios sobre os veículos que trafegavam no sentido contrário. A Fiat Strada de Gilson sofreu perda total, mas, felizmente, ele não se feriu.

“Estou vivo, não tive um arranhão de nada. Nasci de novo, tenho dois aniversários para comemorar, um presente de Natal também”, disse o motorista. Ele ressaltou que, apesar do prejuízo material, a vida é o que realmente importa. “O carro é bem material, não é a vida não. O carro a gente compra de novo, a gente vai ver o que faz depois”, comentou.

Com a perda do veículo, a família de Gilson está aceitando doações ou qualquer tipo de ajuda para reconstruir parte do prejuízo. Quem puder colaborar pode entrar em contato pelo telefone (67) 99982-9166.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Energisa estiveram no local para desligar os fios energizados e garantir a segurança. Apesar do susto, Gilson segue grato por estar vivo e reforça a fé que, segundo ele, foi fundamental para sobreviver ao acidente.

