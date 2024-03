'Tenho pena', diz filho de Eliza SamÃºdio sobre o pai pela primeira vez

‘Bruninho’, como é conhecido o filho da modelo Eliza Samúdio com o goleiro Bruno, deu sua primeira entrevista para a televisão neste domingo (3). Durante a conversa, ele comentou sobre o relacionamento com o pai, que está em liberdade condicional.

Acompanhado da vó e tutora legal, Sônia Fátima Moura, ele respondeu ao programa Geral do Povo, da RedeTV!, sobre o que sente pelo pai, condenado por planejar o assassinato de Eliza Samúdio.

“Não tenho nada. Tenho pena só. É isso que eu tenho para falar. Tinha uma carreira muito incrível pela frente, e destruiu tudo”, disse o garoto.

Ele ainda comentou sobre a influência de Sônia Fátima em sua criação. “Ela me ensina a nunca ter raiva do próximo, só desejar o bem das pessoas sempre. Eu chamo ela de mãe”, afirmou.

Com 14 anos de idade, Bruninho assinou contrato com o Athletico-PR. Assim como o pai, o garoto é goleiro e atua nas categorias sub-14 e sub-15 do time. Com 1,88m de altura, ele é um dos destaques da equipe.

Bruno foi condenado em 2013 pela morte de Eliza. Ele está em liberdade desde o ano passado, quando conseguiu liberdade condicional. Bruno foi condenado a 23 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

