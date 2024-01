Tentando fortalecer o combate a Dengue, SES oferece capacitação sobre 'Manejo Clínico'

Para fortalecer o combate a dengue em Mato Grosso do Sul e evitar o agravamento dos pacientes pela doença, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta sexta-feira (12) a web aula “Manejo Clínico da Dengue”. A transmissão tem início às 13h30 e será feita por meio da Plataforma Telessaúde MS.

Conforme a superintendente de Vigilância em Saúde a SES, Larissa Castilho, com o aumento de casos de dengue acima do esperado para o período e clima favorável à proliferação do Aedes aegypti, a SES tem realizado ações para o enfrentamento e redução da mortalidade por Arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika).

“Com o período de chuva e calor é esperado o aumento da circulação do vírus e a ocorrência da doença com sintomas em indivíduos suscetíveis. Nessa web vamos reforçar as medidas de manejo clínico que já temos publicado para dar suporte aos médicos dos serviços de saúde – Atenção Primária e Hospitalar – sobre as condutas diante um caso suspeito de dengue. Assim, otimizamos os atendimentos das equipes de saúde”.

A identificação precoce dos casos de dengue é fundamental para a tomada de decisões e implantação de medidas de maneira oportuna, uma vez que se não tratada de forma adequada, a dengue pode levar o paciente à morte.

Entre os assuntos que serão abordados estão: a ocorrência de óbitos, sinais, sintomas e tratamento do paciente com dengue, a classificação de acordo com avaliação de quadro clínico para o manejo adequado e a importância da classificação de risco nos serviços.

A palestra será ministrada pela médica infectologista e consultora OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), Dra. Mariana Croda. O acesso à web aula pode ser feito através do link: https://participe.saude.ms.gov.br/forms/.

