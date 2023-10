Tentando garantir o 'churrasquinho' de domingo, homem faz limpa em açougue de MS

Homem, de 36 anos, foi preso durante a terça-feira (3) ao ser flagrado com produtos furtados de um açougue localizado na rua Hayel Bon Faker, região do bairro Jardim São Pedro, em Dourados.

Conforme a ocorrência, equipe da GMD (Guarda Municipal de Dourados) se deparou com a parta da frente do açougue arrombada. Durante diligências, as equipes encontraram o homem nas intermediações carregando botijão de gás, pacotes de carvão e uma bicicleta, na rua Pedro Rigoti.

Ele confessou aos guardas que havia furtado para trocar os produtos por drogas. Ele foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde foi autuado por furto.

