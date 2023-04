Tentativa de abordagem da Guarda tem atropelamento e tiro na Afonso Pena; assista

Durante a noite deste domingo (16), nos altos da Avenida Afonso Pena, uma viatura da GPI (Gerência de Pronta Intervenção), de responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana, acabou atropelando um motociclista enquanto tentava realizar a abordagem e até tiro sendo disparado por um dos agentes.

No vídeo é possível notar que o motociclista é atingido logo após supostamente frear. Na sequência, ele foge correndo pelo canteiro central e depois na contramão de quem segue pela avenida no sentido Parque dos Poderes.

Logo após sair da viatura, um dos agentes efetua um disparo, possivelmente de bala de borracha, na direção do suspeito. No entanto, o local estava bastante movimentado e com diversas pessoas ao redor do Bioparque Pantanal.

A reportagem procurou a SESDES (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) e segundo a nota divulgada, o suspeito realizava manobras na via e estaria colocando a vida de terceiros em perigo.

"Esse indivíduo estava fazendo manobras perigosas, inclusive, anteriormente, havia quase atropelado várias pessoas. A viatura estava em rondas na Cidade do Natal, quando motoqueiro evadiu e freou de uma vez, vindo a viatura colidir na moto", diz trecho da nota, que foi acrescentada que a fuga se deu pelo motivo do suspeito ter um mandado de prisão em aberto.

A detenção não aconteceu, segundo a secretaria, "devido à dispersão na multidão no Parque das Nações".

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também