Tentativa de sequestro de criança mobiliza autoridades na fronteira

Uma possível tentativa de sequestro de criança está sendo investigada pelas autoridades paraguaias na fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O caso teria acontecido na noite de segunda-feira (25), no Bairro Bernardino Caballero, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, a criança de 8 anos estava acompanhada da irmã, de 20 anos, em casa. Porém, em determinado momento, um homem desconhecido se aproximou e apresentou a foto de uma menina, questionando se ela era conhecida das irmãs.

Ao pegar para olhar, a mais velha notou que a imagem tinha a frase ‘Da Rocha’ escrita no verso. Incomodada com o comportamento do homem, ela optou por entrar para dentro com a criança.

Posteriormente, o autor caminhou até um carro, que estava estacionado a poucos metros da casa, e deixou o local.

A menina acionou a Polícia Nacional, que acompanha o caso junto com o Ministério Público do país vizinhos.

Os fatos viralizaram pelas redes sociais, principalmente em grupos na faixa de fronteira.

