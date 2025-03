Tentativa de ultrapassagem causa acidente e deixa cinco pessoas feridas em MS

Cinco pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas após um grave acidente ocorrido no final da manhã desta quarta-feira (5), na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações iniciais, um Hyundai Creta seguia para Campo Grande quando tentou realizar uma ultrapassagem e o veiculo acabou aquaplanando. Por conta disso, o condutor perdeu o controle de direção e invadiu a pista contrária.

Sem chances de parar o carro, ele acabou colidindo contra um Volkswagen Taos, com placas de Várzea Grande, no interior de Mato Grosso. A CCR MSVia foi acionada para atender as vítimas e as encaminharam para o hospital de São Gabriel do Oeste.

Além do socorro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanhou a ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também