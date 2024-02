Tentativa de ultrapassagem pode ter causado tragédia na BR-163

Um grave acidente envolvendo um ônibus e duas carretas deixou um morto e vários feridos na BR-163, entre Juti e Naviraí, na tarde desta sexta-feira (02). O motorista do ônibus, Mauro Marcio dos Santos Lili, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele seria de Campo Grande e dirigia o ônibus da marca Volvo, modelo Irizar PB R.

Segundo informações policias, o acidente teria sido provocado por uma tentativa de ultrapassagem do ônibus, que acabou colidindo com uma carreta Scania, de cor branca, que seguia no mesmo sentido, de Juti para Naviraí. Em seguida, o ônibus também bateu em outra carreta, da marca Mercedes-Benz, modelo Axor 2544, de cor prata, que vinha no sentido contrário, de Naviraí para Juti.

Os passageiros do ônibus e os motoristas das carretas foram socorridos por equipes da CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, e do Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados para hospitais da região.

O caso será registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí como homicídio culposo e lesão corporal. Um vídeo mostra a cena do acidente. Confira:

