Tentativa de ultrapassem causa acidente grave na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia

Uma tentativa de ultrapassagem acabou em um acidente na noite desta quarta-feira (16), na MS-276 entre Batayporã e Anaurilândia. As carretas estavam carregadas com soja e ninguém ficou ferido.

Conforme informações do site Jornal da Nova, duas carretas carregadas com grãos de soja trafegavam sentido Anaurilândia, quando um veículo que trafegava a frente da primeira carreta tentou uma ultrapassagem, mas ao perceber que não conseguiria, freou bruscamente reduzindo a velocidade.

Com isto, a carreta que vinha logo atrás freou e a segunda carreta bateu na traseira. Com a batida, parte das carretas ficou com as cabines destruídas e a carga de soja espalhada na rodovia.

Foram oito quilômetros de congestionamento.

