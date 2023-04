Tereza Cristina diz que fazenda já foi desocupada

A Fazenda Santa Eliza, localizada em Terenos e pertencente à família Corrêa da Costa, ligada à senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina, foi invadida na madrugada deste domingo (30) por sem-terra.

No local, os invasores montaram um acampamento no local. Eles afirmam fazerem parte do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

Ao JD1 Notícias, Tereza Cristina confirmou que os invasores já foram retirados do local, sem nenhum dano à propriedade. “A polícia já retirou todos pacificamente, não houveram danos à propriedade, tudo calmo”, comentou.

A senadora informou que ainda é muito cedo para informar se houve ou não motivação política por trás da invasão, e que a polícia será responsável por tomar ações contra os invasores da terra.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também