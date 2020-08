Terror: 24 horas de tiroteios, invasões, sequestros e mãe assassinada

Flávio Veras, com informações do G1

Uma "guerra" entre traficantes pelo controle do Complexo de favelas do São Carlos, na Região Central do Rio, já dura mais de 24 horas. Criminosos de facções rivais estão em confronto desde quarta-feira (26) e novas ações dos traficantes seguiram durante a tarde desta quinta-feira (27).

Movimentos de criminosos indo para o conjunto de favelas começaram na tarde de quarta. À noite, um forte tiroteio pôde ser ouvido de várias partes do Rio Comprido e de bairros vizinhos. No início da tarde desta quinta, mais disparos voltaram a ocorrer

Pelo menos quatro episódios estão, segundo a PM, ligados à invasão:

o confronto a tiros na Lagoa, Zona Sul, com dezenas de disparos e granadas;

a morte de Ana Cristina, atingida por tiros de fuzil, quando protegia o filho de um tiroteio;

o sequestro de uma família em um condomínio por um bandido que fugia da polícia;

um segundo sequestro de moradores numa vila da região.

Não se sabia ainda, até a última atualização desta reportagem, se os morros que integram o complexo de favelas – Querosene, São Carlos, Mineira e Zinco – foram de fato tomados pelos traficantes.

A disputa pelo controle do complexo se dá entre criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro.

Mãe morre baleada

Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava indo com o filho para o bar onde trabalhava quando ficou no meio do tiroteio, na Rua Azevedo Lima -- um dos acessos ao São Carlos.

No momento dos disparos, ela se curvou sobre o filho de 3 anos para protegê-lo e acabou atingida por dois tiros de fuzil, um na cabeça e outro na barriga.

O forte tiroteio impediu que a Ana Cristina fosse socorrida pelo Corpo de Bombeiros, segundo informado pela assessoria da corporação.

Parentes a levaram para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, mas Ana Cristina já chegou morta à unidade de saúde.

