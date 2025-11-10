Testemunha diz que suspeito de incendiar casa não aceitava fim do relacionamento em Rochedo

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 10/11/2025 às 12h00

Testemunha relatou informalmente para a Polícia Militar que o homem, de 31 anos, suspeito de incendiar a casa que resultou na morte de três pessoas, durante a madrugada desta segunda-feira, dia 10, não aceitava o fim do relacionamento com Rosimeire Vieira de Oliveira, em Rochedo - a 81 quilômetros de Campo Grande.

A informação consta no boletim de ocorrência e a testemunha seria amiga da mulher. O incêndio ainda tirou a vida da idosa Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos, mãe de Rosimeire, e do adolescente, Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos, filho da mulher.

Segundo relato no registro policial, a vítima ainda chegou a mandar uma mensagem via WhatsApp para a amiga, pedindo socorro e dizendo que teria alguém na residência, onde morava com a mãe e o filho.

A amiga de Rosimeire explicou para a Polícia Militar que o homem em questão, o suspeito, não aceitou o fim do relacionamento e apontou um endereço onde ele poderia estar residindo.

Os militares seguiram até o endereço indicado e encontraram o suspeito, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e confirmaram que as três vítimas morreram carbonizadas.

O caso foi inicialmente registrado como morte por causa indeterminada. Porém, a investigação da Polícia Civil pode alterar a tipificação do crime.

