'Teta' é preso por suspeita de matar jovem na Moreninhas

O jovem Lucas de Souza Tubino, de 28 anos, conhecido como ‘Teta’, foi preso durante o final da manhã de terça-feira (24), na Vila Moreninha II. Ele é suspeito de assassinar Luan de Oliveira Araújo, de 22 anos, no dia 18 de outubro.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais estavam fazendo uma ‘campana’ em frente a casa onde Lucas residia, na Rua Barreiras. Além disso, as equipes teriam sido informadas de que ele estava fazendo ‘disk entrega’ de drogas pela região, usando uma moto Honda CG 160 Fan para realizar as vendas.

Após cerca de uma hora no local, os policiais avistaram Teta deixando o imóvel com pacote na cintura em direção a moto, que estava estacionada em frente a casa. Eles então fizeram a abordagem e precisaram correr, pois o rapaz tentou fugir. Com ele, os policiais encontraram m tablete de cocaína contendo aproximadamente1kg da droga.

Pela suspeita de tráfico a equipe entrou no imóvel, onde encontraram mais 2.986kg da droga, diversos apetrechos utilizados para o tráfico, como uma prensa hidráulica, diversos rolos de fita adesiva, insulfilme, mais duas balanças e fitas transparentes, para embalagem e comercio do entorpecente.

Em uma bolsa os policiais localizaram quatro munições calibre 9mm, 15 calibre .45 e três calibre .357, que Lucas disse ser de sua propriedade. A moto usada para fazer a entrega das drogas também foi apreendida.

O rapaz não estava sozinho na residência e as equipes acabaram prendendo duas mulheres junto com ele, por associação ao tráfico de drogas. Elas tentaram impedir a entrada dos policiais na casa, dizendo que no local não tinha droga e nenhum envolvimento com o autor.

Já na 4° Delegacia de Polícia Civil, foi localizado um documento falso na capa do celular de Lucas. Quando questionado, ele disse que o documento era mesmo falso e que teria comprado de comparsas na cadeia, porém não quis informar nome de nenhum envolvido.

Além de ser suspeito de assassinar Luan a tiros na noite do dia 18 de outubro, o rapaz estava foragido do sistema prisional desde o dia 22 de setembro deste ano.

O caso foi registrado na 4° Delegacia de Polícia Civil, como tráfico de drogas; tráfico de drogas, relacionado a associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1, e 34 desta lei; falsificação de documento público e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na qualidade de produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também