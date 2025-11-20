Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu depois que a caminhonete que ela estava foi atingida por um caminhão desgovernado na MS-040, próximo à cidade de Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, ela seguia como passageira do veículo para a fazenda da família com o marido como motorista. No entanto, no meio do caminho, o condutor de um caminhão perdeu o controle de direção após passar em um buraco na rodovia.

Por conta disso, ele invadiu a pista contrária e acertou a caminhonete. A força do impacto foi tão grande, que o teto do utilitário acabou sendo arrancado. A passageira morreu ainda no local, já seu marido foi socorrido e levado para uma unidade de saúde.

O motorista do caminhão não teve ferimentos pelo corpo e ficou no local, acompanhando os trabalhos das equipes da Polícia Civil e Perícia Técnica.

