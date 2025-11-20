Menu
Menu Busca quinta, 20 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS

Ela seguia com o marido para a fazenda da família

20 novembro 2025 - 10h51Brenda Assis

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu depois que a caminhonete que ela estava foi atingida por um caminhão desgovernado na MS-040, próximo à cidade de Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, ela seguia como passageira do veículo para a fazenda da família com o marido como motorista. No entanto, no meio do caminho, o condutor de um caminhão perdeu o controle de direção após passar em um buraco na rodovia. 

Por conta disso, ele invadiu a pista contrária e acertou a caminhonete. A força do impacto foi tão grande, que o teto do utilitário acabou sendo arrancado. A passageira morreu ainda no local, já seu marido foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. 

O motorista do caminhão não teve ferimentos pelo corpo e ficou no local, acompanhando os trabalhos das equipes da Polícia Civil e Perícia Técnica.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá
Polícia
Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá
Imagem Ilustrativa
Polícia
Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Polícia
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Jovem é agredido 'do nada' em balada de Campo Grande
Polícia Civil prende acusado de "se esfregar" em mulheres e adolescente em show gospel
Polícia
Polícia Civil prende acusado de "se esfregar" em mulheres e adolescente em show gospel
Depac Dourados
Polícia
Homem morre horas depois de ser atropelado na BR-163, em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão leva surra ao invadir casa armado com faca no Lageado
Motorista confessa que inventou sequestro e bomba no Rodoanel em SP
Polícia
Motorista confessa que inventou sequestro e bomba no Rodoanel em SP
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Contrabandista morre durante capotamento entre Rio Brilhante e Maracaju
O entorpecente foi encontrado com auxílio do cão farejador, Aron
Polícia
Operação Renoe: Choque apreende 44 kg de cocaína em carreta dos Correios

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora
Polícia
'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora
Consórcio Guaicurus acompanhará a operação, podendo fazer reajuste
Cidade
Feriado de Consciência Negra contará com esquema especial de ônibus
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande