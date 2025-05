'Tinha tanta vontade de viver', amigos se despedem de casal que morreu em acidente na BR-262

“Lá se vai mais uma alegria do mundo”, publicou uma amiga ao se despedir do casal Vilson Stefanello, de 49 anos, e Evanir Fátima Antunes, que morreram durante um grave acidente ocorrido na BR-262, em Campo Grande.

A comoção nas redes sociais, mostra o quanto os dois eram queridos por colegas e conhecidos na cidade de Terenos, onde tinham um pequeno comércio. “Não dá para acreditar no tamanho dessa tragédia que tirou a vida dela e do marido. Não dá para acreditar!”, disse outro conhecido.

O casal estava em uma Fiat Toro, seguindo sentido Indubrasil, quando Vilson tentou fazer uma ultrapassagem proibida, em faixa continua. Por conta disso, ele acabou colidindo frontalmente contra um caminhão, que trafegava no sentido contrário da pista.

No local, em estado de choque, amigos ajudaram o genro das vítimas, que cuidaram de todos os tramites legais. Porém, a noticia da morte dos dois se espalhou rapidamente.

“Ela era tão alegre, tinha tanta vontade de viver. Que notícia triste”, disse uma colega. Enquanto isso, o sentimento de impotência, diante da gravidade da situação, deixava outras pessoas incrédulas com o que havia acontecido.

“Inacreditável, não me conformo. Logo ela que dirigia tão bem. Quando fui com ela para chácara, ela me falou do perigo ali, mas sempre foi prudente e correta na direção”, declarou uma amiga.

Evanir, foi velada durante esta quarta-feira (21) no Cemitério Municipal de Terenos, onde foi sepultada. Enquanto isso, seu companheiro, será transladado para Caiçara (RD), onde será velado a partir da madrugada de sexta-feira (23).

