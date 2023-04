Tio cobra obrigações familiares e desce pauladas na cabeça do sobrinho no Macaúbas

Uma confusão familiar envolvendo o tio, de 43 anos, e um sobrinho, de 18 anos, por cobranças de obrigações familiares terminou na agressão a pauladas contra o jovem no Jardim das Macaúbas, em Campo Grande, no final da tarde desta segunda-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, o tio teria ido cobrar algumas obrigações no âmbito familiar do sobrinho, quando ele passou a avançar em sua direção e o homem desferiu ao menos dois golpes na cabeça do jovem.

A Polícia Militar esteve pelo local e ouviu da vítima que foram três pauladas e que após passar por atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) do Tiradentes, o jovem recebeu sete pontos na cabeça.

Quando os militares checaram as identificações do tio e do sobrinho, encontraram um mandado de prisão em aberto no nome do homem em relação a violência doméstica. Ele foi detido e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal.

