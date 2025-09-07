Tio de 19 anos, é preso por estupro contra a sobrinha em aldeia de Dourados

Foi preso na tarde de ontem (6), um rapaz de 19 anos acusado de estuprar a própria sobrinha de 10 anos na aldeia Bororó, em Dourados.
Segundo informações do site Dourado News o crime ocorreu enquanto a menina estava na casa da vó,onde também mora o suspeito. Ele teria aliciado a vítima passando a mão em sua perna em suas partes íntimas.
A criança denunciou o fato que chegou até as lideranças indígenas que acionaram a Polícia Militar, responsável pela prisão do suspeito.
O homem foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e acabou autuado em flagrante pelo estupro de vulnerável.
