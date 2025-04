Tio diz que sobrinha de 10 anos 'deveria pegar no seu p@u' em Água Clara

Uma criança, de 10 anos, foi vítima de importunação sexual enquanto lavava a louça em casa. O caso aconteceu n Bairro Jardim das Palmeiras, em Água Clara, durante a tarde de sábado (5).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso via 190. Ao chegar no local, a vítima detalhou que estava lavando louça quando seu tio, de 39 anos, entrou na cozinha e começou a fixar o olhar nela.

Incomodada por conta da atitude do homem, ela teria questionado o que havia acontecido, momento em que o autor começou a xingar a criança a chamando de ‘biscate’ e dizendo: ‘vadia, você deveria pegar no meu pau’.

Diante das ofensas, a menina saiu correndo e chorando em direção à varanda, onde sua mãe estava sentada com seus irmãos. Após contar o que havia acontecido, o homem deixou a casa alegando que a criança ‘estava louca’.

O caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

