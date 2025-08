Tio é esfaqueado ao confrontar traficantes que ofereciam drogas à sobrinha em Bonito

Homem de 36 anos foi esfaqueado várias vezes ao tirar satisfações com traficantes que estariam oferecendo drogas para sua sobrinha. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (5), no Bairro BNH, localizado em Bonito.

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima contou que o filho passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Já durante a noite, ele ficou sabendo que algumas pessoas estavam oferecendo entorpecentes para sua sobrinha.

Já alterado por conta do álcool, ele ficou irritado com a situação e foi até uma boca de fumo para tirar satisfações sobre o caso. Porém, um rapaz o esfaqueou várias vezes no pescoço, costas e na região do ombro.

Por conta disso, precisou ser socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde passou por atendimento médico e precisou de sutura nos ferimentos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil de Bonito e será investigado.

