Tio é preso por estuprar sobrinha de nove anos

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Durante entrevista preliminar o autor relatou estar embriagado no momento dos fatos e que estava arrependido.

Na manhã desta quinta-feira (3), investigadores do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Costa Rica apuraram que o suspeito estava em uma propriedade rural do município e cumpriram o mandado judicial de prisão preventiva.

A delegacia recebeu no dia 27 de agosto, denúncia de um homem de 42 anos teria abusado sexualmente da própria sobrinha. Diante da gravidade das acusações, no dia 28 de agosto foi protocolado pedido de prisão preventiva, prontamente decretada pelo Poder Judiciário.

A Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica cumpriu nesta quarta-feira (3), o mandado judicial de prisão preventiva contra o acusado de estuprar a própria sobrinha, de 9 anos durante uma confraternização familiar no dia 25 de agosto, no distrito da Laje, Comarca de Costa Rica.

