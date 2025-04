Tio e sobrinho de 11 anos morreram durante acidente grave na BR-267

A segunda vítima do acidente que matou o pequeno Willian Guerrinha da Silva, de apenas 11 anos, morreu durante a madrugada desta segunda-feira (14), em um hospital de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, o acidente aconteceu na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, na manhã de domingo (13). Rogério da Silva, de 30 anos, e Willian estavam em um Chevrolet Celta quando o veículo acabou batendo contra um caminhão prancha.

Por conta da colisão, a criança foi jogada para fora do carro, morrendo ainda no local do acidente. Rogério foi socorrido em estado gravíssimo, sendo levado para Campo Grande, onde acabou falecendo.

Além de Willian e Rogério, outras três pessoas estavam no carro: a mãe do menino, a irmã de 5 anos e o motorista do veículo, de 40 anos. Todos foram socorridos em estado grave. O motorista do caminhão, que saiu ileso fisicamente, entrou em estado de choque.

Segundo o site Alvorada Informa, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram até o local prestar atendimento às vítimas. Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), que passava pela rodovia, também auxiliou no socorro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também