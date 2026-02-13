Menu
Tiros em rua movimentada assustam moradores no Campo Nobre

A suspeita foi encontrada com revólver na bolsa e levada à delegacia

13 fevereiro 2026 - 09h14Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Freepik)

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de tiros em via pública no Bairro Campo Nobre. No local, os policiais encontraram uma mulher em frente a uma casa, agachada, tentando esconder algo. Durante a abordagem, foi encontrado na bolsa dela um revólver calibre 38 com seis munições no tambor, sendo três já disparadas e três intactas, além de outras três munições, totalizando nove.

A moradora da residência contou que estava em casa com a filha quando a mulher atirou três vezes em direção ao imóvel. Dois tiros atingiram a parede da varanda e um atravessou a janela, acertando a parede da sala. Ninguém ficou ferido.

A arma foi recolhida e encaminhada para a perícia. Segundo a polícia, a mulher estava alterada e disse fazer tratamento psiquiátrico. Para evitar riscos, foi algemada e levada para atendimento médico. Após ser medicada e avaliada, foi liberada pela unidade de saúde.

Em seguida, ela foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais. A PM destacou que os disparos aconteceram em uma rua movimentada, com circulação de pedestres e crianças, e que a ação rápida evitou uma situação mais grave.

