Tiroteio em escola de Sobral deixa dois adolescentes mortos e três feridos

Dois adolescentes morreram e outras três pessoas ficaram feridas em uma escola de Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSP-CE), os suspeitos dispararam contra as vítimas que estavam no estacionamento a partir da calçada da escola.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Forense estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. Durante a ocorrência, uma quantidade de drogas, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas.

Segundo apuração da CNN, os disparos ocorreram durante o intervalo das aulas, e a polícia investiga se o ataque foi motivado por conflito entre facções rivais envolvendo um aluno da escola.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se pronunciou pelas redes sociais.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também