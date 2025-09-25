Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Tiroteio em escola de Sobral deixa dois adolescentes mortos e três feridos

Uma quantidade de drogas, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas

25 setembro 2025 - 12h30Sarah Chaves

Dois adolescentes morreram e outras três pessoas ficaram feridas em uma escola de Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSP-CE), os suspeitos dispararam contra as vítimas que estavam no estacionamento a partir da calçada da escola.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Forense estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. Durante a ocorrência, uma quantidade de drogas, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas.

Segundo apuração da CNN, os disparos ocorreram durante o intervalo das aulas, e a polícia investiga se o ataque foi motivado por conflito entre facções rivais envolvendo um aluno da escola.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se pronunciou pelas redes sociais.

"Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de dois adolescentes e outros três baleados numa escola de Sobral, um fato gravíssimo e intolerável. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel".

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Indivíduo quebrou janelas da igreja
Polícia
Em surto, homem ameaça pastor de morte e diz que colocará fogo em igreja de Campo Grande
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai
Polícia
JD1TV: Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por carreta em Amambai
Jovem estava trancada desde a última sexta-feira
Polícia
Em cárcere e agredida pelo namorado, jovem consegue fugir e é resgatada
Ciclista que morreu atropelado por moto era trabalhador rural de 56 anos
Polícia
Ciclista que morreu atropelado por moto era trabalhador rural de 56 anos
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Vazamento de gás assusta pacientes em posto de saúde de Ladário
Polícia
Vazamento de gás assusta pacientes em posto de saúde de Ladário
Casa do suspeito foi destruída pelo incêndio
Polícia
Após 8 dias, 'Poconé' é preso por suspeita de estuprar crianças na Vila Nasser
Reprodução /
Justiça
Juiz nega liminar e GCM acusado de agressão continua fora das ruas da Capital
JD1TV: Imagens mostram movimentação após tiroteio em escola; aulas foram suspensas
Polícia
JD1TV: Imagens mostram movimentação após tiroteio em escola; aulas foram suspensas
Suspeita no momento que chegava na casa da vítima
Polícia
JD1TV: Mulher que roubou e matou idoso de 92 anos é presa em Campo Grande

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar