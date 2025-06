Tiroteio em festa junina deixa dois feridos em Sidrolândia; suspeito foi preso

Uma festa junina terminou em tiroteio e deixou dois irmãos feridos na noite deste sábado (7), na Vila Tereré, em Sidrolândia – a 70 km de Campo Grande.

Segundo o Sidronews, o caso aconteceu por volta das 23h, na Rua Ponta Porã, durante uma discussão entre o autor dos disparos e uma das vítimas.

O suspeito sacou um revólver calibre .38 durante a confusão e atirou diversas vezes contra um casal de irmãos. O homem foi atingido no braço esquerdo, cabeça e tórax. Já a irmã sofreu um ferimento no braço esquerdo.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. As vítimas levadas ao Hospital Elmíria Silvério Barbosa, onde permanecem em observação. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos dois.

Após os disparos, o autor fugiu a pé em direção ao Bairro São Bento. Ele usava calça jeans e camiseta verde-oliva. Pouco depois, equipes da Polícia Militar localizaram um homem com as mesmas características na Avenida Dorvalino dos Santos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram o revólver com cinco munições deflagradas na cintura do suspeito. Levado à delegacia, ele confessou o crime e afirmou que o alvo dos disparos seria responsável pela morte de sua filha no fim do ano passado.

Um inquérito foi aberto para investigar os crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

