Tiroteio na Nhanhá aconteceu após desentendimento e busca por drogas

Pai, de 48 anos, o filho, de 28 anos, e um terceiro indivíduo, ainda não identificado, que foram alvos de um atentado na Vila Nhanhá, em Campo Grande, que deixou o carro Volkswagen Voyage crivado de balas, estavam buscando entorpecentes para serem consumidos durante a madrugada de domingo, dia 18.

No entanto, durante as buscas pela droga em meio ao bairro, o trio acabou se deparando com um grupo de indivíduos próximo a uma conveniência, quando um desses indivíduos passou a discutir com o rapaz, de 28 anos. Após a discussão, o suspeito disparou diversas vezes contra o veículo.

Segundo a complementação que consta no boletim de ocorrência, o pai passou a dirigir pelas ruas do bairro e perdeu o controle do veículo, batendo contra um muro Floriano Paula Correa, quase esquina com a Travessa Trigueiros.

O pai foi ferido na coxa direita e ainda dois disparos pegaram de raspão na mão direita e na altura da costela. No relato do homem, ele contou que o filho também foi ferido, mas perdeu o contato com ele, pois tanto o rapaz quanto o terceiro indivíduo, fugiram do local.

Busca por atendimento - Após o episódio, por volta da 1h da madrugada, o homem buscou atendimento médico na Santa Casa, mas ao tomar conhecimento que a Polícia Militar seria acionada, fugiu do hospital.

Porém, pela manhã de domingo, buscou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário após complicações médicas, onde contou toda a história aos militares e permanece sob observação da unidade de saúde.

Socorro médico - No decorrer da tarde, um dos feridos foi socorrido, conforme apuração da reportagem, ao ser localizado na Avenida Europa, próximo ao cruzamento com a rua Iporã. A princípio, esse socorrido seria o filho do homem, enquanto o terceiro indivíduo ainda não foi localizado.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como tentativa de homicídio.

