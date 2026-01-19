Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Tiroteio na Nhanhá aconteceu após desentendimento e busca por drogas

Pai, filho e um terceiro indivíduo, que estavam no Voyage, tiveram o carro crivado de balas e dois ficaram feridos

19 janeiro 2026 - 12h23Luiz Vinicius
Carro foi crivado de balasCarro foi crivado de balas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pai, de 48 anos, o filho, de 28 anos, e um terceiro indivíduo, ainda não identificado, que foram alvos de um atentado na Vila Nhanhá, em Campo Grande, que deixou o carro Volkswagen Voyage crivado de balas, estavam buscando entorpecentes para serem consumidos durante a madrugada de domingo, dia 18.

No entanto, durante as buscas pela droga em meio ao bairro, o trio acabou se deparando com um grupo de indivíduos próximo a uma conveniência, quando um desses indivíduos passou a discutir com o rapaz, de 28 anos. Após a discussão, o suspeito disparou diversas vezes contra o veículo.

Segundo a complementação que consta no boletim de ocorrência, o pai passou a dirigir pelas ruas do bairro e perdeu o controle do veículo, batendo contra um muro Floriano Paula Correa, quase esquina com a Travessa Trigueiros.

O pai foi ferido na coxa direita e ainda dois disparos pegaram de raspão na mão direita e na altura da costela. No relato do homem, ele contou que o filho também foi ferido, mas perdeu o contato com ele, pois tanto o rapaz quanto o terceiro indivíduo, fugiram do local.

Busca por atendimento - Após o episódio, por volta da 1h da madrugada, o homem buscou atendimento médico na Santa Casa, mas ao tomar conhecimento que a Polícia Militar seria acionada, fugiu do hospital.

Porém, pela manhã de domingo, buscou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário após complicações médicas, onde contou toda a história aos militares e permanece sob observação da unidade de saúde.

Socorro médico - No decorrer da tarde, um dos feridos foi socorrido, conforme apuração da reportagem, ao ser localizado na Avenida Europa, próximo ao cruzamento com a rua Iporã. A princípio, esse socorrido seria o filho do homem, enquanto o terceiro indivíduo ainda não foi localizado.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado como tentativa de homicídio.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.
Polícia
Homem é preso se masturbando em carro enquanto assediava jovem em Bataguassu
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Dupla é espancada em briga generalizada no centro de Campo Grande
Delegacia de Guia Lopes da Laguna
Polícia
Avô aproveitava ausência de mãe para estuprar a neta em Guia Lopes da Laguna
Remédios estavam em várias caixas
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento que homem joga remédios em bueiro em Nova Andradina
Flávio não resistiu aos ferimentos e morreu na praça
Polícia
VÍDEO: Imagens mostram dupla de moto invadindo praça e atirando em rapaz em Miranda
Veículo apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes
Motocicleta era único meio de locomoção do trabalhador
Polícia
Soldador de Sidrolândia vem passar o fim de semana na Capital e tem moto furtada
Menina sofria violência sexual -
Polícia
Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Polícia
Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande
Polícia
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos