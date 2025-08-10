Menu
Menu Busca domingo, 10 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Tiroteio na Times Square deixa três feridos em Nova York

Um adolescente de 17 anos foi detido, e a polícia recuperou a arma utilizada no crime

10 agosto 2025 - 11h42Brenda Assis
A confusão aconteceu na madrugada de sábadoA confusão aconteceu na madrugada de sábado   (Foto: Reprodução X / NYPost)

Três pessoas ficaram feridas após um tiroteio em Times Square, na madrugada deste sábado (9), informou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

As vítimas, uma jovem de 18 anos, um homem de 19 e outro de 65, foram levadas para o hospital e estão em estado estável, segundo a corporação. Um adolescente de 17 anos foi detido, e a polícia recuperou a arma utilizada no crime.

A troca de tiros ocorreu por volta de 1h20 no horário local (2h20 no horário de Brasília), após uma discussão verbal com uma das vítimas, de acordo com o NYPD. Ainda não há confirmação se o suspeito e os feridos se conheciam.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso após ser esfaqueado por 'Xandinho' em Dourados
Silvia faleceu na noite de ontem
Polícia
Motociclista morre ao bater em caminhão boiadeiro na BR-163, em Coxim
A vítima foi levada para a delegacia
Polícia
Mulher é espancada, tem os cabelos cortados e é mantida em cárcere pelo marido em Dourados
Traficante é atraído para a morte ao ser chamado para vender cocaína em Ponta Porã
Polícia
Traficante é atraído para a morte ao ser chamado para vender cocaína em Ponta Porã
Bebê de 1 ano morre ao se afogar em piscina em Dourados
Polícia
Bebê de 1 ano morre ao se afogar em piscina em Dourados
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Bandido morre ao enfrentar a PM no Itamaracá
O aconteceu na quinta-feira
Polícia
Homem usa faca artesanal para matar jovem após ser ameaçado de morte em Sonora
Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande
Polícia
Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande
A idosa foi encontrada sem vida dentro do imóvel
Polícia
Idosa morre queimada enquanto dormia em Inocência
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é preso ao desacatar e xingar policiais militares em condomínio de Campo Grande

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Ribanceira na cidade Venda Nova do Imigrante
Internacional
Morte por amor: Casal estaciona o carro para namorar e cai de penhasco