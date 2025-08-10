Tiroteio na Times Square deixa três feridos em Nova York

Três pessoas ficaram feridas após um tiroteio em Times Square, na madrugada deste sábado (9), informou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).
As vítimas, uma jovem de 18 anos, um homem de 19 e outro de 65, foram levadas para o hospital e estão em estado estável, segundo a corporação. Um adolescente de 17 anos foi detido, e a polícia recuperou a arma utilizada no crime.
A troca de tiros ocorreu por volta de 1h20 no horário local (2h20 no horário de Brasília), após uma discussão verbal com uma das vítimas, de acordo com o NYPD. Ainda não há confirmação se o suspeito e os feridos se conheciam.
