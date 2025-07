TJMS alerta sobre golpes com falsas campanhas de arrecadação

Vinícius Santos com informações do TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) emitiu um alerta sobre um golpe que tem sido aplicado, principalmente, em cidades do interior do Estado. Estelionatários estão se passando por servidores do Judiciário e entrando em contato com líderes religiosos, como pastores, para solicitar apoio em supostas campanhas de arrecadação de cestas básicas.

De acordo com o TJMS, os golpistas informam falsamente que a comarca local estaria promovendo uma ação solidária e pedem ajuda para distribuir os alimentos. No entanto, trata-se de uma fraude. O Tribunal confirmou que não há qualquer campanha institucional desse tipo em andamento.

A Coordenadoria-Geral de Segurança Institucional já apurou parte do caso e identificou que o número de telefone usado na abordagem está registrado no nome de um empresário de outro Estado, que não possui antecedentes criminais. A imagem de outra pessoa também foi usada de forma indevida no golpe.

Alguns pastores chegaram a procurar os fóruns para confirmar a autenticidade da campanha, o que reforça a necessidade de atenção por parte dos servidores, magistrados e da população em geral.

A Comissão Permanente de Segurança Institucional do TJMS orienta que qualquer contato ou abordagem suspeita deve ser imediatamente comunicado à Coordenadoria-Geral de Segurança Institucional, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

