TJMS irÃ¡ inaugurar 4Âª Vara de ViolÃªncia DomÃ©stica contra a Mulher na DEAM

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul irá instalar, durante a sexta-feira (7) a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que funcionará na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande.

A nova vara se soma à 3ª Vara de Violência Doméstica, que já funciona no local, no atendimento de demandas que envolvem medidas protetivas. Com essa iniciativa, o Poder Judiciário de MS dobrará sua capacidade de processamento dessa demanda na capital do Estado.

A iniciativa pretende fortalecer a rede de proteção às mulheres e aprimorará o combate à violência doméstica, proporcionando um ambiente especializado, com profissionais capacitados para oferecer suporte psicológico e jurídico às vítimas. Com a disponibilização de duas varas para medidas protetivas, a administração do Tribunal de Justiça pretende acelerar o atendimento às mulheres vítimas e proporcionar uma resposta mais efetiva para esses casos.

O TJMS já possui três Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: a 1ª e a 2ª Varas têm competência para o julgamento das ações penais, enquanto a 3ª Vara é responsável pela análise de medidas protetivas e pela execução de penas (restritivas de direitos e suspensão condicional da pena) dos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A 4ª Vara, que entra em atividade a partir de amanhã, terá a mesma competência da 3ª Vara.

