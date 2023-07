Polícia investiga morte de carbonizados em Três Lagoas e pede ajuda com identificação

Saiba Mais Polícia Dois corpos carbonizados são encontrados em locais diferentes em Três Lagoas

Após dois corpos serem encontrados com três horas de diferença em Três Lagoas no sábado (22), a Polícia Civil segue investigando as mortes e uma possível ligação entre os casos.

O Delegado Marcílio Ferreira Leite, que investiga o primeiro corpo encontrado, de uma mulher de pele morena e informou que o corpo da vítima foi totalmente carbonizado e foi encaminhado para exame necroscópico e perícia papiloscópica, e investiga se há relação entre os casos.

O corpo da mulher foi encontrado por populares no início da manhã deste sábado (21) atrás da UNEI em Três Lagoas.

Já delegado Matheus Souza Oliveira de Palma da Depac de Três Lagoas informa que o segundo corpo foi encontrado na BR-158 que liga Três Lagoas a Selvíria e desta vez foi encontrado no cadaver sinais de violência no pescoço, mediante a utilizção de um tipo de corda e carbonização parcial, cuja as queimaduras predominantemente estão localizadas na região pélvica e genital.

Levantamento inicial dão conta de que o homem de idade entre 20 a 30 anos tinha uma tatuagem no braço direito, de um relogio envolto a um leão e uma palavra nas costas próximo a nuca. A Polícia ainda solicita apoio da população para possível identificação dos corpos e investigação da origem do crime.

