'Toda vida importa': Militares da 10ª CIPM salvam rapaz em Campo Grande; veja

Pela manhã desta quinta-feira, dia 2 de outubro, policiais militares da 10° Companhia Independente da Polícia Militar se transformaram em verdadeiros heróis, após salvarem um rapaz, de 20 anos, em Campo Grande.

Muito além da farda, quatro militares - Sgt Rosana, Sgt E.Macedo, Sd Kaio e Sd Casanova, foram empenhados em ajudar um jovem no Jardim Tarumã. E com muita conversa, paciência e coragem, conseguiram reverter uma situação que parecia muito complicada.

O JD1 Notícias recebeu as imagens que mostram como os militares estão devidamente preparados para atuarem em casos como este, reforçando a importância do trabalho de primeiro momento.

Após a reversão da situação, que contou com um abraço coletivo entre todos os envolvidos, o jovem foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a unidade de saúde do Vila Almeida.

A reportagem preserva a identidade dos envolvidos, mas disponibiliza um trecho da atuação dos policiais.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

