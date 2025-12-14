Menu
Tombamento de carreta deixa motorista ferido na BR-163

O acidente ocorreu entre Coxim e Pedro Gomes e espalhou grãos pela pista

14 dezembro 2025 - 15h49Sarah Chaves, com Edição MS
Foto: Sidney AssisFoto: Sidney Assis  
Há um acidente envolvendo uma carreta que deixou um homem ferido no km 759 da BR-163, na manhã deste domingo (14), entre Coxim e Pedro Gomes, no norte de Mato Grosso do Sul. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, onde seu estado de saúde inspira cuidados.

Segundo informações apuradas no local, a carreta Volvo seguia no sentido Coxim quando uma camionete à frente freou bruscamente. Para evitar a colisão, o motorista da carreta desviou para a direita, perdeu o controle e acabou tombando. A carga de grãos ficou espalhada pela rodovia.

A remoção do veículo e a limpeza da pista ficaram sob responsabilidade da concessionária que administra a BR-163. O tráfego chegou a ficar no sistema pare-e-siga, normalizado após a conclusão dos trabalhos.

O motorista da camionete relatou que freou ao avistar um objeto na pista e permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação reforça a importância de manter distância segura do veículo da frente para prevenir acidentes, inclusive colisões graves.

