1 tonelada de maconha é apreendida na fronteira

Após suspeita de um grupo de traficantes estarem em um campo de processamento de maconha, Agentes Especiais da Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), com sede em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Mato Grosso do Sul, realizaram operação com acompanhamento do Ministério Público e apreenderam 3.500 kg de pacotes de maconha recém colhida e 1.400 kg da droga picada em um acampamento rural

Informações obtidas pelos policiais antidrogas levaram a equipe de processamento em uma área arborizada do estabelecimento Alpasa, através de trilhas de difícil acesso.

Quando a equipe policial se aproximou, os narcotraficantes que estavam de vigia começaram a disparar tiros para alertas os integrantes que colocavam a carga de drogas em uma caminhonete Toyota Hilux, que foi abandonada.

Os produtores tinham estrutura para o processamento de grandes quantidades de maconha. Além da droga, a SENAD apreendeu equipamentos e ferramentas para o preparo de embalagens da droga, que seria enviada e entregue supostamente no Brasil.

