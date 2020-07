Toque de Recolher: 2 estabelecimentos foram interditados e trio foi “pego” traficando

A Operação Toque de Recolher abordou 93 pessoas que estavam fora de casa e orientou 46 estabelecimentos abertos descumprindo os decretos municipais de combate ao coronavírus. A operação ocorreu durante a noite de segunda-feira (27) e madrugada de terça-feira (28).

Conforme relatório da Guarda Civil Metropolitana (GCM), além das pessoas abordadas e estabelecimentos orientados, um veículo roubado foi recuperado e três pessoas foram levadas a delegacia por tráfico de drogas.

O inicio da operação foi conjunta, onde participaram, além da GCM, equipes da Polícia Militar (PM), Ministério Público, Vigilância Sanitária, Agetran e Semadur. Nas sete regiões de Campo Grande, sendo elas: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

A Semadur vistoriou sete estabelecimentos e realizou uma interdição, a Vigilância Sanitária visitou 20 locais interditando um e realizando auto de infração em outro.

Tráfico de Drogas

Durante a Operação Toque de Recolher, realizada por uma das equipe da Guarda Civil, no bairro Centro Oeste, os agentes avistaram três pessoas em atitude considerada suspeita.

Ao perceberem a presença da GCM, o trio se levantou rapidamente e tentou fugir do local. Abordado logo depois, um dos rapazes foi encontrado com maconha e uma quantia em dinheiro, ele disse não ser o dono da droga e estava apenas comprando do outro jovem.

Ao abordarem o segundo suspeito, ele também estava com maconha e dinheiro, o mesmo admitiu ser o dono de toda a droga e disse que vendia o entorpecente para complementar sua renda.

O terceiro rapaz não possui nenhum ilícito em mãos, os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

