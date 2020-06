De novo, Guarda fecha tabacaria e manda cinco para a delegacia

Durante a Operação Toque de Recolher, realizada na noite de domingo (28), a Guarda Civil Metropolitana abordou 10 estabelecimentos descumprindo o decreto municipal, um deles é uma famosa tabacaria localizada na Avenida Eduardo Elias Zharan em Campo Grande, abordada pela segunda vez desde o início da operação.

A guarda não informou detalhes sobre a ocorrência envolvendo a tabacaria. Apenas informou que dos 10 estabelecimentos abordados, um foi notificado à SEMADUR.

Além disso, 90 pessoas foram encontradas na rua fora de hora, descumprindo medidas sanitárias de prevenção ao coronavírus (Covid-19) na capital.

Ao todo, 5 pessoas foram encaminhadas a delegacia onde foram autuados por Infração de Medida Sanitária Preventiva, um deles foi enquadrado por tráfico de drogas.

Primeira vez

A tabacaria "El Patron" já havia sido fechada pela guarda, descumprindo o toque de recolher municipal, no dia 7 de maio, na época além de estar com o estabelecimento aberto, haviam diversas pessoas no local, gerando aglomeração.

