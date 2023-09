Torcedor morre após comemorar gol do São Paulo em Campo Grande

Emerson Brites Martinez, de 42 anos, morreu no final da tarde deste domingo (24), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, logo após comemorar o gol de empate do São Paulo e que serviu para conquistar o título da Copa do Brasil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na companhia de uma pessoa que morava com ele assistindo a partida, quando saiu o gol do 'tricolor paulista'.

Como bom torcedor, Emerson comemorou bastante, mas logo passou mal, sentando e perdendo os sentidos. O amigo ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou manobras de ressuscitação, mas sem sucesso.

Ainda conforme o registro, familiares disseram que a vítima tratava de uma pneumonia e por isso fazia uso de medicamentos, mas que desconheciam outras comorbidades.

O caso foi registrado como morte natural.

O São Paulo empatou pelo placar de 1 a 1 neste domingo (24). Ele saiu perdendo para o Flamengo, mas buscou o empate e conquistou o primeiro título da Copa do Brasil em sua história.

